Neve e maltempo hanno aggravato le infiltrazioni: chiusa per lavori la biblioteca di San Sisto

Sarà chiusa a partire da oggi la Biblioteca comunale di San Sisto, intitolata a Sandro Penna. A renderlo noto, in una nota, la giunta comunale, che spiega come a causa delle recenti nevicate e del conseguente aggravamento delle infiltrazioni, la biblioteca Sandro penna verrà chiusa a partire oggi. E questo, per permettere l’effettuazione dei necessari interventi di manutenzione. La riapertura, al termine dei lavori, sarà comunicata appena possibile.