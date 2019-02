Beve acido per errore, falegname ricoverato in gravi condizioni

Un falegname di 53 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria della Misericordia di Perugia dopo aver bevuto del liquido corrosivo per la pulizia dei mobili pensando che fosse acqua.

Il fatto è avvenuto ieri a Città di Castello in un’azienda della zona industriale di Cerbara che si occupa di verniciatura.

L’uomo ha bevuto il contenuto di una bottiglietta ed è stato subito soccorso e portato all’ospedale di Città di Castello, da cui è stato trasferito in codice rosso a Perugia per le gravi lesioni. Le condizioni dell’uomo sono considerate molto gravi ed è ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della Stazione di Città di Castello per appurare le dinamiche dell'evento e le eventuali responsabilità di chi ha lasciato un liquido pericoloso in una bottiglia scambiabile facilmente per acqua.