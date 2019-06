Cadono con lo scooter e finisco sull'asfalto bollente: fratello e sorella in ospedale

Cadono con lo scooter e finiscono sull'asfalto bollente, appena posato. E' successo a Bevagna, nella mattinata di giovedì. Secondo quanto riportato da Il Messaggero Umbria il 17enne e la 12enne sono stati subito trasferiti all'ospedale di Foligno per le medicazioni.



I due sono stati soccorsi in due sale operatorie, con equipe multidisciplinari, per curare le ustioni e rimovere i pezzi di asfalto. Il 17enne è stato poi ricoverato a Foligno. La 12enne è stata trasferita in elisoccorso a Roma: ora è al Centro Grandi Ustionati Sant'Eugenio.