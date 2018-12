Si accascia a terra e muore, tragedia a Santo Stefano: inutili i soccorsi per un uomo

Tragedia a Santo Stefano, quella che si è consumata nella giornata di ieri a Bettona. Un uomo di 78 anni, residente nel perugino, è stato colto da un malore poco prima della rappresentazione del presepe vivente che si svolge ogni anno a Bettona. E' accaduto poco prima delle 17 di ieri, mercoledì 26 dicembre in via Marconi.

L'uomo si è accasciato a terra, davanti agli occhi dei presenti che hanno dato l'allarme ai soccorittori. Sul posto sono arrivati medici presenti in zona e un'ambulanza del 118: nonostante i lunghi tentativi per cercare di rianimarlo, purtroppo per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri. Come riporta La Nazione Umbria, la rappresentazione è stata annullata in segno di lutto per la tragedia accaduta.