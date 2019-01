Benvenuti Lorenzo ed Eleonora, ultimo nato del 2018 e prima nata del 2019

La prima nata del 2019 è Eleonora, venuta alla luce alle 2.50. Una bella bambina dal peso di 3,060 chili, è la primogenita di Elisa e Paolo, una coppia che vive a Perugia.

L'ultimo nato del 2018, invece, è stato Lorenzo che ha festeggiato la vita con i genitori Federica e Davide, perugini anche loro, alle 23.07 del 31 dicembre, come comunica l'ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia.

Anche per la struttura di Ostetricia e Ginecologia del Santa Maria della Misericordia è tempo di bilanci con un calo del 5% nelle nascite nel 2018, in linea con il dato nazionale.

I nati sono stati 1.858, 970 maschi e 888 femmine, per un numero di parti di 1.804, con 52 parti gemellari e un trigemino. Si mantiene stabile anche il numero dei tagli cesarei, ampiamente sotto la media, con il 23,5% come riferiscono i direttori delle strutture a gestione ospedaliera e universitario Giorgio Epicoco e Giancarlo Di Renzo.

In una nota l'Azienda Ospedaliera di Perugia sottolinea come sia evidenziare anche il numero di parti condotti dalla sola ostetrica per un basso rischio, che ha raggiunto quota 216. Otto sono stati i parti in acqua ed altrettanti quelli avvenuti nelle “Stanze di Lucina”, anche in questo caso senza intervento del personale medico. «L’età media al parto è stata di 33 anni, con punte di 16 anni e 50 – precisa il dottor Epicoco - 671 sono di età superiore a 35 anni, 221 superiore a 40».

La complessa attività ha riguardato anche l' assistenza di 200 parti pretermine .Quindici sono stati i nati di peso inferiore al chilo, mentre il più grande pesava 5,030 chilogrammi. Appare sempre in crescita il numero di parti di pazienti di nazionalità straniera (28%), con la Romania che si conferma al primo posto con il 17%, a seguire ci sono Albania e Marocco con il 15% e il 10%. Il numero di parti di pazienti di nazionalità italiana è stato di 1.285.