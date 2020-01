Beccato ad un controllo con dosi di cocaina, arrestato per detenzione e spaccio

Beccato dai carabinieri di Spoleto con 5 grammi di cocaina, già divisa in dosi singole, e con 450 euro in contanti.

Un cittadino albanese, incensurato, di 26 anni è stato fermato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile ed è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giudice per le indagini preliminari lo ha interrogato in carcere e ha convalidato l'arresto, applicando la misura dell'obbligo di presentazione in caserma.