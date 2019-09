Beccati con la droga in tasca mentre scendono dal treno, segnalati alla Prefettura in cinque

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi ha intensificato i servizi di controllo delle aree maggiormente a rischio del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e ha segnalato alla Prefettura cinque persone come consumatori di droga.

Presso la stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli sono stati fermati, dopo essere scesi dal treno proveniente da Perugia due soggetti, un cittadino italiano 28enne e una cittadina italiana 28enne, trovati in possesso di 0,50 grammi di eroina complessivi. Veniva poco dopo fermato un altro soggetto, di nazionalità rumena, 20enne, trovato in possesso di una dose di eroina del peso di 0,09 grammi. I tre sono stati segnalati alla Prefettura e la sostanza rinvenuta posta sotto sequestro.

A Bastia Umbra è stato fermato un italiano, 24enne, trovato in possesso di una dose di cocaina che veniva sequestrata e il ragazzo segnalat.

Nel corso di un servizio congiunto con gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, alla stazione ferroviaria di Bastia Umbra veniva fermato un cittadino italiano 36enne, con precedenti di polizia. L’uomo veniva trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente 6 pezzi di hashish e di un involucro di alluminio contenente sostanza simil francobollo presumibilmente stupefacente del tipo LSD “trip” acido per un peso complessivo di 16 grammi circa. Per questo è stato segnalato alla Prefettura.

La sostanza sequestrata in tutte le operazioni è stata inviata all’Istituto di Medicina Legale per le analisi.