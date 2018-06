Il pusher arrestato è tanto religioso? Il Giudice accoglie la sua richiesta: 'Pregherà in moschea'

Potrà recarsi in Moschea a Bastia Umbra il pusher marocchino che, seppur con l'obbligo di dimora nelle ore notturne dopo l'arresto per spaccio, vuole a tutti i costi partecipare alle funzioni religiose del Ramadan che avvengono dopo il tramonto. La richiesta è stata presentata dal suo avvocato Daniela Paccoi al magistrato ribadendo l'alta religiosità del marocchino che, a causa delle misura cautelare, non può andare a pregare con gli altri credenti religiosi. Il togato ha accolto, non senza sorpresa, la richiesta del criminale che così potrà recarsi nella Mochea dalle 22 alle 24 al centro islamico. Il provvedimento resterà in vigore fino al 14 giugno, ovvero l'ultimo giorno di festa del digiunio islamico. Prove di conversionie, di cambiare vita, oppure ennesima furbata?