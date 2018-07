Bastia Umbra, pugno di ferro del sindaco: ordinanza di sgombero per il campo nomadi

Ordinanza del sindaco di Bastia Umbra Stefano Ansideri numero 28 del 16 luglio 2018. E l'oggetto è inequivocabile: "Sgombero di ogni cosa in uso o appartenente a persona senza fissa dimora-nomadi,depositata o in sosta senza alcun titolo in area a ciò non destinata dalla pubblica amministrazione". Traduzione: smantellate quel campo nomadi. Secondo la ricostruzione contenuta nel documento del sindaco "dalla mattina del 13 luglio 2018 nell’area di parcheggio di Via Dei Salici, si è insediata una carovana di roulotte appartenenti a nomadi di etnia sconosciuta".

La polizia municipale è intervenuta subito, nel pomeriggio di quel giorno, identificando i presenti e "invitandoli ad andarsene". Ma "l'invito", prosegue il testo dell'ordinanza, "è rimasto inascoltato" e gli agenti "hanno verificato la permanenza dei nomadi con sopralluoghi successivi".

E visto che "la presenza dei nomadi crea di fatto potenziale pericolo per la salute e l'igiene, in considerazione del fatto che mancano le strutture igienico-sanitarie adeguate al protrarsi della sosta" e che "la permanenza dei nomadi,in loco, crea ulteriore pericolo per la sicurezza e per l'ordine pubblico", il sindaco ha deciso per lo sgobero.