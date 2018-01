Le fototrappole funzionano: stanati i furbetti del rifiuto selvaggio, maxi multa da 600 euro

Stanati i furbetti del rifiuto selvaggio. A incastrarli le fototrappole piazzate dal Comune di Bastia Umbra per arginare gli incivili: in questi giorni, ben 6 verbali sono stati elevati ad altrettanti trasgressori.

Cinque soggetti sono stati sorpresi mentre abbandonavano i loro rifiuti nei cassonetti di altri utenti o nelle immediate vicinanze. Un altro, invece, pur avendo in dotazione i mastelli e pagando regolarmente la Tari, l’incivile depositava ripetutamente il sacco dei rifiuti senza differenziarli nelle vicinanze dell’ingresso di un vicino. Per tutti scatterà la maxi multa del Comune.