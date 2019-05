Bastia Umbra, incidente sul lavoro: operaio di 48 anni folgorato, corsa in ospedale a Perugia

Incidente sul lavoro. Operaio di 48 anni folgorato da una scarica elettrica in una azienda di Bastia Umbra nella mattinata di oggi. L'allarme è scattato intorno alle 8. Sul posto il 118, che ha subito soccorso l'uomo, residente a Bettona.



Trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, il 48enne è stato affidato alle cure dei medici. Secondo quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe ripreso conoscenza.