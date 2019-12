IN BREVE - Bastia Umbra, nuova staccionata al percorso verde

Si sono conclusi in data odierna i lavori per la messa in sicurezza di un tratto del percorso verde adiacente la passerella pedonale del quartiere XXV Aprile. Infatti la staccionata, recentemente danneggiata da una frana, è stata ripristinata. Inoltre, sono stati sostituiti 60 mt di staccionata in un tratto del percorso verde lungo il torrente Tescio compreso tra il ponte di Bastiola e la passerella pedonale di Campiglione in Via Sicilia.