Schianto tra due auto, un ferito soccorso e trasportato in ospedale

Due auto coinvolte e un ferito preso in cura dal 118. E' questo un primo bilancio dell'incidente che si è verificato intorno alle 8 di questa mattina, martedì 11 dicembre. Lo schianto è accaduto a Bastia, lungo lo svincolo Umbria Fiere: sul posto sono scattati i soccorsi con la squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Assisi, le forze dell'ordine e un'ambulanza.

Qui il personale medico - sanitario ha provveduto a prestare le prime cure alla persona ferita, per poi trasportarla in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Al vaglio delle forze dell'ordine la ricostruzione del sinistro.