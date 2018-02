Incidente sul lavoro, è in gravi condizioni: ricoverato in prognosi riservata a Neurochirurgia

Incidente sul lavoro a Bastia Umbra nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 febbraio. Un 59enne è ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misercordia di Perugia in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia. L’uomo è stato soccorso dal 118 in codice rosso (poi declassato a giallo) per un importante trauma cranico in un maglificio della zona di Bastia.