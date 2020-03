Coronavirus, un caso di contagio in fabbrica: tre colleghi in isolamento preventivo

E' un operaio uno dei nuovi contagiati da Coronavirus in Umbria. L'uomo lavora in un'azienda di Bastia che, dopo la positività, ha sospeso la produzione fino a lunedì prossimo per consentire una vasta sanificazione di tutti i locali e non solo il reparto dove operava l'uomo. Tutti i dipendenti quindi sono stati subito avvisati e mandati a riposo. Mentre per tre colleghi del paziente - come ha riportato Tef in un suo servizio - sono stati messi in isolamento.