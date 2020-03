Coronavirus, bollettino Bastia Umbra: 5 contagiati. L'appello del sindaco:"Cari concittadini, teniamo duro"

“Questa mattina i responsabili della sanità regionale ci hanno formalmente comunicato che altre 3 persone sono risultate positive al Codiv-19": lo ha annunciato nel suo bollettino giornaliero il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, che ha specificato che per tutti i nuovi contagiati "è stato attivato il protocollo previsto per la mappatura dei contatti avuti".

"Sono momenti di grande ristrettezza, di dolore" ha continuato la Lungarotti "Lo sconforto però non deve assalirci, pensiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni che hanno vissuto la terribile esperienza delle due guerre mondiali, la trincea, la deportazione, la fame, la carestia. Tantissimi di noi per fortuna ne hanno solo sentito parlare da loro, cresciuti finora in un mondo a loro confronto di totale agio e comfort. Ora è il nostro momento di dimostrare che abbiamo i loro stessi geni, siamo forti! Se ce l'hanno fatta loro a realizzare il "miracolo Italia", ce la faremo anche noi! Forza Bastia, forza cari Concittadini, teniamo duro e rimaniamo in casa è l'unico modo per ridurre il contagio. C'è tanto ancora per poter scriver fine a questo incubo!”