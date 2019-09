Inseguito e fermato dai carabinieri dopo un sorpasso azzardato, 44enne arrestato

Un sorpasso azzardato, il breve inseguimento e poi l'arresto. E' successo a Bastia Umbra, lungo via del Popolo. L'uomo, alla guida di un furgone Fiat Iveco, ha effettuato un sorpasso azzardato. La gazzella dei carabinieri lo ha individuato, inseguito e bloccato. Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo ha prima cercato di scusarsi per la manovra, poi ha raccontato i militari di non avere con sé la patente e infine ha fornito un nome che è risultato falso.

Gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Assisi hanno portato alla luce la verità: il 44enne è stato identificato. E' un assisano, con la patente revocata nel 2012 dal Prefetto di Perugia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo ha fornito delle false generalità ai carabinieri. Arrestato per false attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità personale. L'arresto è stato convalidato dal Gip e il processo rinviato a marzo.