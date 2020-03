Coronavirus, sono tre i nuovi contagiati a Bastia Umbra. Il sindaco: "Due guariti e 5 senza più sintomi"

Tre sono i nuovi casi positivi al Coronavirus riconducibili a contatti con soggetti già positivi per i quali sono state emanate le rispettive ordinanze. "Ma a differenza delle altre comunicazioni che registravano solo gli aumenti dei contagiati, in questa posso condividere con voi tutti una nota di speranza. Di tutti i casi finora registrati, 5 sono stati dichiarati clinicamente guariti, 2 guariti": ha affermato il sindaco di Bastia Umbria Paola Lungarotti. Salgono invece i casi in isolamento. "A tutti i miei concittadini e concittadine - ha concluso il Sindaco Paola Lungarotti - che stanno affrontando questo difficile momento la vicinanza di tutta l’Amministrazione e della comunità bastiola. A tutti gli altri e a tutte le altre ricordo che ci sono poche condizioni per evitare il contagio, prima tra tutte e sopra tutte evitare, evitare, evitare. E questo non vi può essere garantito solo dalle norme prescrittive messe in campo dalle Istituzioni, ognuno di voi è garante di se stesso".

