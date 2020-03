Coronavirus, bollettino medico a Bastia: 5 nuovi casi. Il Sindaco: "Il virus colpisce a qualunque età"

Il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, ha comunicato ai cittadini 5 nuovi casi per i quali è stato attivato il protocollo previsto dalla task-force sanitaria. Il Centro operativo comunale, oltre a monitorare la situazione, è attivo per coordinare anche l'assistenza alle famiglie in isolamento. "Ai nostri concittadini e concittadine, alle loro famiglie che si trovano in isolamento vogliamo ricordare la nostra vicinanza, il nostro aiuto, vogliamo ricordare di non sentirsi mai soli perchè insieme ce la faremo": ha detto il primo cittadino.

Il sindaco ha fornito due dati sui contagi a Bastia per far riflettere: i positivi sono per lo più di genere femminile; il coronavirus colpisce a qualunque età. "Ribadiamo soprattutto e innanzitutto di rispettare la raccomandazione più importante fra tutte: rimaniamo a casa": ha lanciato un nuovo appello il sindaco "Fermiamolo questo virus, restiamo a casa, rispettiamo le misure restrittive governative per la diffusione e il contagio, è l’unica medicina che abbiamo, è l’unica medicina che funziona".