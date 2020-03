Coronavirus, il sindaco conferma ai cittadini: due nuovi positivi

Il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti ha ufficializzato alla popolazione due nuovi casi di coronavirus in cittá, i casi dunque salgono a tre. La nota ufficiale.

RELATIVAMENTE AL CASO DI COVID 2019 A BASTIA UMBRA DI CUI SI E' DATA NOTIZIA IERI, CONFERMO DI AVER AVUTO OGGI DAL' USL N. 1 COMUNICAZIONE DI ULTERIORI DUE TAMPONI POSITIVI NELLA STESSA FAMIGLIA. L' USL STA MONITORANDO E CONTATTANDO TUTTE LE PERSONE CHE SONO STATE IN CONTATTO CON I PAZIENTI PER IL CONTROLLO DEL CASO. VOGLIO DIRE AI MIEI CONCITTADINI CHE E' ADESSO CHE DOBBIAMO MANTENERE MAGGIORMENTE LA CALMA, NON FARCI PRENDERE DAL PANICO E SEGUIRE INVECE CON ATTENZIONE TUTTE LE PRECAUZIONI CHE CI SONO STATE INDICATE PER EVITARE IL CONTAGIO. A BREVE MI INCONTRERO' CON LO STAFF DI EMERGENZA CIVILE - CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) CHE VA ATTIVATO IN QUESTA SITUAZIONE PER EMETTERE LA NECESSARIA SECONDA ORDINANZA OPERATIVA. VI TERRO' AGGIORNATI COSTANTE