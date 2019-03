La denuncia - Bocconi avvelenati lasciati lungo la strada: un cane portato in clinica

Una brutta segnalazione arriva da Torgiano e sta facendo il giro del web e dei social. Un allarme lanciato a favore dei padroni dei cani che amano fare passeggiate Attenzione a chi passeggia per le strade con i cani: sono stato trovati una diecina di grossi pezzi di fegato avvelenati sulla strada che da Torgiano porta a Bastia. Nel tratto tra Sciattella e Grandolini. Sono stati tutti rimossi ma non è escluso che ce ne siano altri in zona e soprattutto nell'area di Bastia. Un cane è stato portato in clinica veterinaria con tremori, convulsioni e tachicardia. Occhio !!