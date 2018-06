Al via il restauro delle scuole Santa Lucia e della Umberto Fifi: i progetti

Al via il restauro e risanamento conservativo della Scuola dell’ Infanzia Santa Lucia in loc. XXV Aprile e della Scuola Primaria Umberto Fifi in loc. Borgo I° Maggio con sostituzione della pavimentazione. L’ aggiudicazione dei lavori è andata alla Ditta Restaura Srl di Castiglione del Lago che ha offerto il ribasso del 37,37 % sull'importo posto a base di gara per un importo complessivo di euro 78.200,12 oltre iva.

I lavori inizieranno a metà Giugno per la scuola elementare ed i primi di Luglio per la scuola materna con ultimazione dei lavori entro il 31 Agosto . Si tratta dell'ennesimo intervento di una lunga serie di restyling operati su edifici scolastici che l'Amministrazione Ansideri ha effettuato, seguito nello specifico dall'Assessore ai Lavori Pubblici Catia Degli Esposti, nell'ottica di mantenere elevato il livello delle strutture destinate ad ospitare la popolazione in età scolare.

A tale proposito, una dichiarazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Catia Degli Esposti:“L’edilizia scolastica rappresenta per me una priorità e tantissimi sono gli interventi eseguiti in questa consigliatura sia straordinari ( Scuola Media, Scuola Elementare Don Bosco ) sia di tante piccole manutenzioni”.