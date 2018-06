Bastia Umbra, tutto pronto per la riapertura della viabilità sul Ponte di Bastiola: decisa la data

Dopo il superamento di tutte le fasi burocratiche e l’aggiudicazione dei lavori, la riapertura della viabilità sul Ponte di Bastiola é prevista nella giornata di mercoledì 20 giugno, come anticipato nei giorni scorsi. “Una riapertura che non disattende i tempi previsti - fa notare l’Assessore ai Lavori Pubblici Catia Degli Esposti- con priorità assoluta alla ripresa della viabilità. Si tratta di un

intervento importante, volto a garantire sicurezza e anche riqualificazione di uno storico manufatto”.

Il Ponte é stato infatti allargato nella diramazione su via Firenze attraverso la posa di una soletta di cemento e potrà ora contare su due corsie di marcia regolari con una banchina di sicurezza e un nuovo sistema di protezione (guardrail). La viabilità ripartirà con il semaforo posizionato come in precedenza, in attesa del secondo stralcio del progetto di risistemazione che prevede la realizzazione della rotonda sull’asse della strada assisana.

Per quanto riguarda la SICUREZZA, ANCHE UN PERCORSO PEDONALE “L’intervento di risistemazione - termina l’Assessore Degli Esposti - prosegue in continuità con la realizzazione del percorso pedonale lato Chiascio, dell’illuminazione e della pulizia delle arcate”.