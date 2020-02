I cittadini segnalano e la polizia arresta e rimpatria spacciatore. Al cliente ritirata immediatamente la patente

A Bastia Umbra continua da parte dei Carabinieri la guerra agli spacciatori di droga. I militari, dopo aver ricevuto delle segnalazioni da parte dei residenti della zona di Ospedalicchio, si sono messi alla ricerca di un'auto sospetta, un’utilitaria di colore scuro, più volte avvistata sul territorio della frazione.

Dopo vari appostamenti, il mezzo è stato individuato e dopo la consegna di droga è scattata subito l'operazione dell'Arma. Nei guai è finito un giovane albanese, in Italia solo da qualche mese, ma già con molti clienti in attivo, soprattutto dell'area di Assisi, Bastia e Perugia. Il pusher, dopo il sequestro della cocaina e di 500 euro ritenute frutto dell'attività criminale, è stato arrestato in flagranza di reato; mentre il giovane acquirente - di Assisi - veniva segnalato alla Prefettura di Perugia e ritirata la patente.

L’albanese è stato giudicato con rito direttissimo: condanna a dieci mesi di reclusione, una multa di 1.500 euro, nonché è stato disposto l’allontanamento immediato dallo Stato Italiano.