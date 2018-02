Bastia, ambulanti del mercato multati per via dei rifiuti lasciati a terra; le foto-trappole anti-degrado funzionano

I vigili ambientali di Bastia Umbria hanno effettuato dei sopralluoghi nel territorio finalizzati a verificare il corretto conferimento dei rifiuti. Su segnalazione dei residenti, che denunciavano comportamenti non corretti, sono state controllate varie tipologie di conferimenti, nello specifico da parte di alcune attività di ristorazione per abbandono di rifiuti non correttamente differenziati e sacchi contenenti materiale non differenziato - tra cui alcuni scontrini fiscali - grazie ai quali è stato possibile risalire al responsabile.

Anche alcuni ambulanti del mercato del venerdì, settore ortofrutticolo, sono stati sanzionati per omessa pulizia della piazzola al termine del mercato settimanale. Gli ambulanti, pur avendo cassonetti messi a disposizione dal Comune, dedicati alla frazione umida, nei pressi dei loro banchi, avevano lasciato a terra una grande quantità di scarti di frutta e verdura, contravvenendo al regolamento comunale.

Controlli sono stati effettuati, inoltre, su vari contenitori di “secco residuo” (indifferenziato), nei quali era stata denunciata la presenza di vetro. Verifiche sono state fatte anche nei pressi delle “campane” del vetro, siti che spesso, purtroppo, vengono scelti per abbandonare rifiuti di vario tipo. Dai controlli delle fototrappole, inoltre, si è potuto evidenziare che alcuni, già pronti a scaricare “abusivamente” dalla propria autovettura rifiuti non differenziati, hanno desistito dal compiere l’insano gesto essendosi accorti della presenza della telecamera.