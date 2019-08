Litiga e aggredisce una donna per il parcheggio, 60enne denunciato

Alla fine ci si è dovuto mettere di mezzo un altro uomo per evitare che la situazione degenerasse in attesa dell'arrivo della polizia. Siamo a Bastia, nel parcheggio di fronte alla farmacia. Di posti ce ne è uno solo, se lo contendono una donna di 33 anni e un uomo di 60. La contesa, secondo quanto riferito dalla Questura, si trasforma in una discussione, poi in una lite.

La donna viene insultata e poi aggredita, riporterà delle escoriazioni alle mani. A quel punto interviene una terza persona che evita l'ulteriore degenerazione della lite. Gli animi si placano, intanto arrivano gli agenti del commissariato di Assisi, avvertiti della lite in strada.

Identificano i contendenti, la donna viene medicata, mentre l'uomo viene denunciato per violenza privata e lesioni personali.