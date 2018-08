Bastia, auto precipita nel terrapieno. Inseguimento e speronamento, il giallo dei soldi scomparsi

Cos'è successo a Bastia Umbra? Nel primo pomeriggio di ieri un'auto, una Polo, è volata giù da un terrapieno, sfondando una ringhiera. Due persone sono rimaste ferite e portate in ospedale.

Secondo quanto ricostruito da La Nazione Umbria si sarebbe trattato di un inseguimento, con un fuoristrada che avrebbe speronato l'auto, mandandola giù nel vuoto per quattro metri, e poi sarebbe scomparsa. In più c'è il giallo dei soldi scomparsi. Non è chiaro se siano stati portati via dagli inseguitori a bordo della jeep.

Saranno le indagini dei carabinieri di Assisi a chiarire la vicenda. Al momento sono al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei presenti alla scena.