"Pronto vigili del fuoco, aiuto: ho un'iguana nel giardino". E scatta il salvataggio

Un'iguana nel giardino di casa. Un giocattolo? Ma neanche per idea, un esemplare in carne e ossa evidentemente sfuggito ai proprietari o, chissà, abbandonato. E' la scoperta fatta da un cittadino di Bastia Umbra che, nel pomeriggio di oggi, 12 agosto, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

L'animale, come detto, era in un giardino privato, inizialmente è stato scambiato per un giocattolo, ma quando si è mosso il proprietario del giardino ha capito che l'iguana era viva e vegeta. Ha chiesto quindi l'intervento dei vigili del fuoco che l'hanno recuperato e affidato a una struttura che se ne prenderà cura.