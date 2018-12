Banditi in azione in un negozio di bici, rinchiudono il titolare in bagno e fuggono con il bottino

Hanno fatto irruzione intorno alle 13 di oggi pomeriggio, approfittando della sola presenza del titolare del negozio di biciclette in procinto di chiudere per la pausa pranzo. E' accaduto a Bastia Umbra: secondo una prima ricostruzione dei fatti, tre banditi sono entrati in azione con il volto parzialmente coperto.

Dopo aver rinchiuso il titolare del negozio in bagno, gli hanno rubato il portafogli con all'interno l'incasso del negozio per poi fuggire in fretta e furia, ma non prima di aver asportato anche tre biciclette sportive dal negozio per un valore che supera i 10mila euro. Un colpo portato a termine nel giro di una manciata di minuti.

La banda è poi scappata - sembrerebbe a bordo di un furgone - prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Una volta uscito dal bagno, il titolare ha subito dato l'allarme ai carabinieri della Compagnia di Assisi che insieme ai colleghi della Stazione di Bastia hanno avviato tutte le indagini utili per risalire agli autori del colpo.