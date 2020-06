Bastia Umbra, banda di ladri colpisce in tre negozi: tanti danni, ma zero bottino

Tre attività commerciali visitate da un'unica banda di ladri che ha tentato il triplice colpo nel cuore della notte. Ma qualcosa è andato storto tanto è vero che, come confermato dal Commissariato di Assisi, nulla è stato trafugato, né merci né fondo cassa. Il fatto è avvenuto nella notte a Bastia Umbra in via Antonio Gramsci. Nel mirino della banda sono finiti in serie: il supermercato Penny Market, il negozio NKD abbigliamento e il bar Les Mood Caffè.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'allarme è scattato intorno alle 4 di oggi - la vigilanza privata ha scoperto il fatto - e subito sono entrati in azione gli agenti della Volante ma dei criminali già non c'era più traccia. Se il bottino è stato zero (almeno al momento) molti invece i danni: porte divelte, vetrate rotte e anche danneggiamento di alcuni arredi interni dei locali. La Polizia, insieme alla Municipale di Bastia Umbra, si trova ancora sul posto per effettura dei rilievi e analizzare il filmato della video-sorveglianza. Indagini ancora apertissime.