Beccato il predone dei cantieri, colpiva in pieno giorno: incastrato da telecamere e cittadini

Colpi in pieno giorno nei cantieri a Bastia Umbra. In serie. Almeno sette razzie e tutte uguali. In pieno giorno e a cantiere aperto, il ladro spaccava il vetro o la serratura dei mezzi da lavoro per poi prendere gli arnesi: trapani, martelli demolitori, cacciaviti, pinze, attrezzature idrauliche, martelli, tubi e intere valigette porta attrezzi. In un caso è anche sparita una bicicletta.

Le immagini della videosorveglianza e le testimonianze di alcuni cittadini che avevano assistito ai furti hanno permesso ai carabinieri di individuare il predone: si tratta di un uomo di Foligno, con diversi precedenti. In casa del folignate i carabinieri hanno trovato una montagna di attrezzi da lavoro. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari e l'uomo è stato denunciato per furto aggravato e continuato.