In Breve - Carabinieri rintracciano e arrestano una donna: deve scontare una pena in carcere

Una donna 35enne, pregiudicata per reati legati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, già affidata in prova ai servizi sociali, è stata rintracciata e arrestata dai militari della Stazione dei Carabinieri di Bastia Umbra. La donna deve ancora scontare un residuo di pena in carcere. I militari dopo serrate ricerche sono riusciti a rintracciare la donna che è stata portato in carcere di Capanne.