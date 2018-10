Bastia, troppi topi in città: scatta la derattizzazione per tutto ottobre

Prosegue la campagna di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale di Bastia Umbra da parte di un'azienda di Torgiano, quale aggiudicatario del servizio di disinfezione e derattizzazione sul territorio comunale per gli anni 2018 e 2019. Gli interventi previsti di disinfestazione nell’anno 2018 sono cinque (quattro già effettuati ed il quinto a far data dal 22 ottobre p.v.), oltre un ulteriore trattamento di disinfestazione adulticida (ossia contro le forme adulte di zanzare)effettuato nella notte tra il 6 e 7agosto u.s.

Due gli interventi di derattizzazione previsti ed effettuati, (marzo e giugno), ma è stato aggiunto un terzo intervento di derattizzazione su tutto il territorio comunale con inizio 15 ottobre. Altresì, come previsto dal Capitolato d’oneri, di cui all’affidamento del servizio in oggetto, nel periodo antecedente l’apertura dell’anno scolastico sono stati effettuati trattamenti localizzati nelle strutture educative del territorio, aree adiacenti comprese.