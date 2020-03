Il padre chiama la polizia, la figlia aggredisce gli agenti con una spranga: 35enne denunciata

Il padre chiama la polizia, la figlia aggredisce gli agenti con una spranga. E' successo a Bastia Umbra e una 35enne del posto è stata denunciata per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia la donna si è scagliata contro i poliziotti chiamati dal padre per via di alcuni schiamazzi con la spranga. Gli agenti sono riusciti a disarmarla e bloccarla. La 35enne è stata affidata al 118. Per lei è scattata la denuncia.