Coronavirus, controlli in atto a Bastia nei locali commerciali e in strada: "Contrastiamo la diffusione del virus"

"Informiamo la cittadinanza che la Polizia Locale del nostro Comune sta effettuando numerosi controlli alle attività commerciali, pubblici esercizi ed alla cittadinanza": lo ha annunciato l'assessore al commercio e polizia locale Valeria Morettini ribadendo la volontà di far rispettare le disposizioni dell’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul COVID-19. Obiettivo: evitare gli assembramenti delle persone che sono VIETATI. Inoltre in base all’ordinanza della Questura di Perugia emanata ieri, la Polizia locale si è accordata con la locale Stazione dei Carabinieri per il controllo degli spostamenti stradali con mezzi di trasporto, e soprattutto delle motivazioni degli stessi, in modo da coordinare le azioni ed i cui esiti saranno trasmessi periodicamente alla stessa Questura. “Preme ricordare - ha concluso l'assessore - che la ratio della norma è contrastare la diffusione del contagio, impedendo gli assembramenti e assicurando che le persone comprendano i rischi legati ai contatti senza il rispetto delle distanze di sicurezza”.