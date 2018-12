Controlli a tappeto contro droga e spaccio, parchi e locali al setaccio: beccati 5 giovanissimi

Sono 54 le persone controllate, di cui 20 con precedenti di polizia e tra queste 6 per reati legati all’uso di droga e spaccio. Cinque, invece, i ragazzi segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. E’ il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai poliziotti del Commissariato di Assisi insieme alla polizia municipale di Bastia Umbra e agli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche. Un servizio di controllo interforze per contrastare l’abuso e lo spaccio di droga.

I controlli hanno interessato in particolare alcune zone di Bastia Umbra, già individuate come potenziale luogo di consumo e spaccio; perlustrate soprattutto le aree del Centro Storico, le aree verdi e gli esercizi pubblici. E proprio all’interno di un parco sono stati infine sorpresi cinque giovani, poco più che ventenni, trovati in possesso di due grinder e due involucri di cellophane contenente marijuana del peso complessivo di due grammi, trovati dai poliziotti tra l’erba, vicino a dove i giovani si erano seduti in gruppo. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntori di sostanza stupefacente.