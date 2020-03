Coronavirus, Bastia Umbra: in isolamento una classe di studenti e 40 persone del sindacato

Una intera classe in isolamento dopo che uno degli studenti è risultato positivo (stesso risultato per i temponi effettuati sui genitori), oltre 40 tra sindacalisti e iscritti alla Cgil, tra cui un alto dirigente - che per rispetto della privacy non faremo nome - del sindacato rosso dopo che una persona che ha partecipato ad un convegno è risultata contagiata al coronavirus. La notizia è stata riportata da il Messaggero, edizione Umbria, a riguardo dell'emergenza medica che sta vivendo il comune di Bastia Umbra. Tutti stanno in isolamento (fiduciario ed obbligato) a quanto sembra in buone condizioni. Ma bisogna aspettare i 14 giorni previsti dai protocolli prima di definirli fuori pericolo.