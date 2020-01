Cambio al vertice dei Carabinieri di Bastia: arriva il maresciallo che ha combattuto i Casalesi

Cambio al vertice della stazione dell'Arma dei Carabinieri a Bastia Umbra. Il Maresciallo Maggiore Gennaro Colella subentra al Luogotenente Cristiano Boggeri, promosso al grado di Sottotenente e trasferito in altra Regione.

IL CURRICULUM - Il Maresciallo Gennaro Colella è Laureato in Scienze dell’Amministrazione ed ha un notevolE bagaglio professionale. Ha prestato servizio in Sicilia da giovane maresciallo, per poi proseguire la sua carriera militare prima in Campania al Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Casal di Principe, dove ha partecipato a numerose operazioni di polizia contro il clan “dei casalesi”, per poi proseguire nella capitale ai Reparti Mobili specializzandosi come Istruttore militare di scuola guida.

È in Umbria nel 2011 e l’ultimo incarico lo ha svolto al Comando Provinciale Carabinieri di Perugia alle dipendenze del Comandante Provinciale. Il maresciallo è insignito della croce d’oro per anzianità di servizio, del lungo impiego nei servizio di ordine pubblico e della protezione civile.