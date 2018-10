Auto impazzita falcia un gruppo di pedoni, muore una ragazza di 24 anni

Tragedia nella serata di venerdì 12 ottobre a Bastiola, nel comune di Bastia Umbra, in via Campiglione. Un'auto impazzita è piombata su un gruppo di pedoni appena fuori da un ristorante della zona. Una ragazza di 24 anni, secondo una primissima ricostruzione dei fatti, è morta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarla. Sul posto vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri. La dinamica della tragedia è al vaglio delle forze dell'ordine.

L'incidente si è verificato intorno alle 20.40, lungo la strada che porta ad Assisi, di fronte alle strutture ricettive della zona. Secondo quanto emerge, si tratterebbe di una comitiva di ex poliziotti in pensione e i loro familiari, in vacanza in Umbria.

Secondo quanto trapela dall'ospedale Santa Maria della Misericordia sarebbero tre i feriti in gravi condizioni, trasportati a Perugia in codice rosso. Al momento sono assistiti dai medici del nosocomio perugino. Altri, invece, i feriti lievi.

I familiari della ragazza sono sotto shock. La strada è strada chiusa per i rilievi del caso. Quattro le ambulanze sul posto, provenienti da Perugia e da Assisi.



Secondo quanto ricostruito sarebbe stata una ragazza a guidare l'auto che ha travolto la comitiva. Sulla giovane verranno eseguiti tutti gli accertamenti per stabilirne le condizioni al momento del tragico incidente.

Notizia in aggiornamento