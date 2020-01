Notte difficile a Bastia, auto vandalizzate e furti. Il sindaco lancia appello ai cittadini. Indagini in corso

Una notte difficile, quella appena passata, a Bastia Umbra dopo che sono state vandalizzate alcune auto in sosta. In alcuni casi sono stati sfondati i vetri e forzate le portiere per rubare alcuni oggetti lasciati all'interno. Le indagini dei carabinieri, dopo le numerose denunce, sono attualmente in corso e alle quali sta collaborando anche la polizia locale. Il sindaco di Bastia Paola Lungarotti ha lanciato un appello dal suo facebook: "Voglio informare i miei concittadini che insieme all'Amministrazione Comunale, alla Polizia Locale, da questa mattina stiamo collaborando con le Forze dell'Ordine per gli atti vandalici avvenuti questa notte in più parti della città ai danni di alcune autovetture. In alcuni casi è stato rubato quanto si trovava all'interno. E' importante segnalare tutto e dare informazioni alle Forze dell'Ordine per raccogliere elementi utili alle indagini". Si stanno vagliando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per individuare e gli autori.