Bastia, 4mila sportivi in cerca di una palestra per gli allenamenti. Dubbi sui lavori alla media Antonietti

E’ stata promossa \una riunione con tutte le società sportive di diverse discipline (arti marziali, atletica, calcio, ciclismo, ginnastica ritmica, pallacanestro, pallamano, pallavolo) per organizzare l’uso delle strutture sportive comunali nella prossima stagione 2018/2019. Sono oltre 4000 gli atleti che a Bastia Umbra svolgono attività sportive durante l’anno, distribuiti tra le varie discipline.

Fondamentale, per coprire il numero di ore necessarie alla pratica sportiva - visti gli elevati numeri di atleti - avere la disponibilità di tutte le strutture comunali, cosa in questo momento non possibile poiché risulta ancora danneggiata dal sisma dell’ottobre 2016 la palestra della Scuola Media “Colomba Antonietti”, facente parte dell’Ist. Comprensivo Bastia 1

' I lavori alla palestra dovrebbero essere effettuati dalla Regione dell’Umbria, ma per ora, nonostante i ripetuti solleciti da parte dell’Amministrazione Comunale, non ci sono segnali di un imminente riipristino. “Dalla data del sisma ad oggi” - spiega l’Assessore Filiberto Franchi – “siamo stati costretti a spostare, per le ore di attività motoria, gli allievi della Scuola Media Colomba Antonietti presso il palasport di Viale Francesco Giontella”.