Grave incidente sul lavoro, due operai rimangono folgorati: corsa in ospedale

Grave incidente sul lavoro quello avvenuto nella mattinata di oggi a Bastardo, all'interno di un oleificio. L'incidente è accaduto durante alcuni lavori di manutenzione: per cause ancora in fase di accertamento, due tecnici sono rimasti folgorati. Da quanto trapela le condizioni di uno dei due uomini sono serie, tanto da essere stato trasportato all'ospedale di Foligno in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare i due feriti in ospedale, rimasti ustionati a seguito dell'incidente. I due operai hanno 43 e 62 anni.