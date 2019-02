Bastardo, fiamme in una fornace in disuso: vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio

Fiamme in un stabilmento in disuso nei pressi di Bastardo. Al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto per contenere l'incendio. L'edificio ha ospitato per anni una fornace di mattoni, ora risulta invece in disuso.

Accertamenti in corso per appurare le origini del rogo che hanno interessato sia l'immobile che l'area immediatamente intorno al capannone. Tutte le ipotesi rimangono al momento da vagliare.