Carnevale, votata la bartocciata 2017 di Perugia: ecco il progetto obbrobrio scelto, il Bartoccio la poesia dissacrante

Il Bartoccio, storica maschera perugina, che si batte contro il potere mettendolo in ridicolo, ha emesso il suo verdetto sulla bartocciata 2017: ovvero sulle bruttezze deliberate dagli amministratori della città. Delle dodici bartocciate, uscite nel corso del 2017 sui temi più scottanti della città, al primo e al secondo posto sono risultate due bartocciate dedicate allo scottante tema del cemento sugli Arconi del Sopramuro.

Il Bartoccio, impersonato da Graziano Vinti, ha letto dodici bartocciate, uscite nel corso del 2017 sui temi più scottanti della città: dal mancato conferimento dell'Albo d'oro all'illustre professore di storia alla raccomandazione fatta protocollare dall'assessore, dalla vicenda del rifiuto di trascrivere l'atto di nascita del bambino alle frotte dei visitatori affamati di cioccolato. La vincitrice è stata la proposta degli Arconi al cemento armato per la quale il Bartoccio ha dedicato una poesia in dialetto dal titolo "Una modesta proposta".

Ma che idea propio mondiale,

straordinaria, ultrageniale

rimpì 'l buco de j'arconi

col cimento e ch'i matoni!

Ma benzì già che ce semo,

dapertutto l'estendemo:

ch'a pensacce na mulica

ta no' j'archi 'n mancon mica!

C'ènno tanti de qui archi

vecchi, 'nnutil, mezzi scarchi:

adopràmolo 'l cimento

ton qualsiasi monumento.

Dai Tre archi ncuminciamo:

tre soppalchi ce ficcamo;

pu sott'a la prefettura

tutti 'n fila addirittura.

Tl'arco Etrusco e Porsanpietro

i mettén davanti e dietro,

giù pl'e la Conca tl'acquedotto,

tant'hè visto com'è ardotto!

Tla Vaccara che portento

tre soppalchi de cimento!

E a la fine ndua l'apogge

mejo che sott'a le Logge

c'ènno armaste triste e vote

sbandonate 'n man d'ignote?

Che bellezza, nto gni arco

cimentacce 'n bel soppalco!

saròn missi tutti a frutto

col cimento dapertutto!

Ma che idea propio mondiale,

straordinaria, ultrageniale

rimpì 'l buco de j'arconi

col cimento e ch'i matoni!

