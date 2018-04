Perugino in coma all'ospedale di Bangkok, l'appello della famiglia: "Aiutateci a riportarlo a casa"

“Aiutateci a riportare a casa Luca”. L’appello della famiglia di Luca Presciutti è apparso su Facebook, condiviso anche dal locale Il Bistrot di Perugia, in piazza Matteotti: “Luca Presciutti ha lavorato con noi per tanti anni. Quel senso di gioia, di festa lo rendeva suo, ogni giorno. Oggi, ha bisogno del nostro aiuto e di tutti i nostri amici e degli amici degli amici, se è necessario”.

Il messaggio è questo: “Un nostro giovane amico concittadino Luca Presciutti si trova a Bangkok, capitale della Thailandia, dove lavora, è ora ricoverato in stato di coma gravissimo, per una emorragia cerebrale, in un ospedale locale. Madre e fratello sono riusciti a raggiungerlo con grandi difficoltà e non hanno mezzi sufficienti per assisterlo. E’ urgentissimo farlo rientrare in Italia dove secondo pareri medici potrebbe avere delle speranze. La procedura di rientro, oltre che essere complicata in sé, è costosissima, al di sopra delle possibilità familiari – circa 20.000 euro, solo per il trasporto aereo e assistenza in volo – Non ci sono supporti o interventi pubblici da parte dell’ambasciata o del governo italiano. Vogliamo creare una catena solidale, per aiutare la famiglia, tra coloro che lo conoscono e chi, anche senza conoscenza, ne ha la possibilità. Vi preghiamo con tutto il cuore, è l’unica opportunità per Luca di avere anche una minima possibilità di sopravvivenza. Grazie”.