Sgominata banda di ladri, raid di autocarri e ruspe: recuperato bottino per oltre un milione di euro

Sgominata dalla polizia una banda di ladri specializzata in furti di mezzi d'opera come escavatori, ruspe, trattori ed autocarri. Sono quattro i componenti della banda, tutti di origini romene, che sono stati raggiunti da un provvedimento di fermo per furto pluriaggravato mentre un quinto uomo è stato denunciato.

L'operazione è stata portata a termine dagli agenti della squadra mobile di Perugia diretta dal vice questore Virgilio Russo. Nel corso dell'indagine sono stati recuperati mezzi per un valore che supera il milione di euro e che la banda intendeva portare in Romania per poi rivenderli. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della mattinata.