Con il furgone rubato assaltano le aziende, colpi in serie: un arresto, è caccia ai fuggiaschi

Sono almeno tre i furti messi a segno stanotte a Taverne di Corciano, dove una banda di ladri ha passato al setaccio i capannoni nella zona industriale per prelevare mobili e attrezzi. Prima hanno rubato un furgone, poi a bordo di esso, hanno messo a segno i colpi in serie. L'allarme è scattato nel cuore della notte anche grazie alla prontezza di uno dei proprietari che è riuscito ad allertare in tempo le forze dell'ordine.

Gli agenti della Questura di Perugia sono riusciti ad intercettare il furgone, ma i ladri, sentendosi braccati, hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti per i campi. Ne è nato un lungo inseguimento, fino a quando i poliziotti sono riusciti ad agguantare uno dei fuggitivi, mentre gli altri due- complice l'oscurità - sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Per lui, un giovane di 23 anni, è scattato l'arresto. Grazie all'intervento tempestivo non solo è stato recuperato il furgone, precedentemente rubato per compiere i raid nei capannoni, ma anche tutto il materiale oggetto di refurtiva, tra cui mobili e vari attrezzi da lavoro. Il 23enne è stato così arrestato in attesa del processo per direttissima che si svolto questa mattina.