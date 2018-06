Ennesimo colpo al bancomat, sportello fatto saltare in aria: banda in fuga

Assalto al bancomat nel cuore della notte. I malviventi sono tornati a colpire intorno alle 3.30, prendendo di mira lo sportello bancomat della filiale Banca dell'Umbria a Valfabbrica. Utilizzando lo stesso modus operandi già visto altre volte, la banda ha fatto esplodere lo sportello, distruggendo così il bancomat. Ma qualcosa sembra non aver funzionato perchè i banditi sono fuggiti a mani vuote. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Assisi e la vigilanza privata.

Indagini in corso per riuscire a scoprire l'identità dei malviventi. L'ultimo colpo in ordine di tempo risale al 7 giugno ai danni dello sportello dell'ufficio postale in via Settevalli, ma l'intervento repentino delle forze dell'ordine aveva messo in fuga i ladri. Indagini a tutto campo per incastrare la banda.