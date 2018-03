Assalto nella notte: bancomat fatto esplodere e malviventi in fuga con i soldi

Colpo messo a segno da una banda di malviventi che questa notte, tra le 3 e la 4, è tornata in azione. E' accaduto ai danni della Banca dell'Umbria in zona Quattrotorri: qui, con un modus operandi già visto, hanno fatto esplodere il bancomat in via Buozzi, mandando in frantumi lo "sportello". Poi sono riusciti a scappare con il bottino, ma l'ammontare dei soldi prelevati dalla banda non è stato ancora reso noto. Immediato l'allarme scattato alla centrale operativa della Questura di Perugia, con gli agenti sul posto per cercare di acciuffare i responsabili, ma al loro arrivo, i malviventi si erano già dileguati. Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Scientifica per effettuare tutti i rilievi del caso.