Centro Storico, le porte in vetro della Banca Mantignana danneggiate: indagini in corso

Atto vandalico o tentato furto o malfunzionamento allo sportello bancomat della bella sede, in Piazza IV Novembre a Perugia, della Banca di Mantignana? Dopo le segnalazioni di questa mattina sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per indagare sull'accaduto. Di certo le due porte in vetro che si aprono elettronicamente sono inutilizzabili. Sembrano forzate, divelte in parte, totalmente danneggiate. Talmente malmesse che gli agenti hanno chiesto l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Madonna Alta. Le due porte in vetro sono definite "pericolanti" e quindi vanno tolte o messe in qualche modo in sicurezza prima dell'intervento dei tecnici specializzati. I lavori e le indagini sono in corso.

